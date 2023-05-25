Вашингтон, 25 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Киев планирует наносить удары по Крыму с помощью истребителей F-16, которые западные страны намерены передать Украине, пишет Newsweek со ссылкой на военного эксперта Бринна Таннехилла.

Vitaly V. Kuzmin F-16

По его словам, истребители нужны ВСУ для запуска американских крылатых ракет JASSM класса «воздух-поверхность» по российскому полуострову.

Однако для этого, отметил эксперт, пилоты должны быть обучены, взлётно-посадочные полосы — улучшены, а логистические цепочки — созданы.

«Кроме того, некоторая комбинация западных стран должна согласиться фактически расстаться со значительной частью своих запасов F-16», —добавил Таннехилл.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Кремле и МИД России отмечали, что новые поставки западного оружия не изменят целей военной спецоперации, эти цели будут достигнуты, а лишь будут способствовать эскалации конфликта и увеличивать число жертв на Украине.

Поставляя Украине всё более опасные вида оружия, Запад, видимо, исходит из того, что конфликт не может перерасти в ядерный, но это заблуждение, отмечал в свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.