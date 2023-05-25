Москва, 25 мая, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Соединённые Штаты думают, что могут «справиться с Россией», чтобы потом взяться за Китай как за другой центр многополярного мира. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по результатам прошедшей под эгидой Совбеза РФ международной встречи по безопасности.

Виталий Невар/ТАСС Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы ослабить Россию, но не только Россия является центром многополярного мира, Китай тоже.

«Если они считают, могут справиться с Россией, следующая их задача, которую им сложно решать параллельно — это Китай», — заявил он, добавив, что в России знают, что США сейчас делают на границе Китая с Тайванем.

Он также уточнил, что с позицией КНР по Тайваню сложно не согласиться.

Как передавало ИА Регнум, ранее Патрушев заявил, что западные страны начали разрушать базовые нормы и ценности. По его словам, другим государствам необходимо объединять усилия, чтобы добиваться единой архитектуры безопасности.

Он также указал на попытки США обвинить Советский Союз в сбросе атомных бомб на Японию. Он подчеркнул, что США не извинились и не собираются ни перед кем извиняться за совершённую ими бомбёжку Японии, а вместо этого пытаются утверждать, что виноваты не они.

Патрушев также отметил, что стратегический курс России включает в себя дальнейшее расширение сотрудничества с Китаем. Он добавил, что Москва считает приоритетным развитие взаимовыгодного сотрудничества с КНР, наращивание координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития.