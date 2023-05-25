Москва, 25 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. На запорожском направлении российский пилот смог посадить подбитый самолёт Су-25 на аэродром базирования. Об этом 25 мая сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ИЗВЕСТИЯ/ Николай Сиденков Су-25

Отмечается, что во время выполнения боевого задания Су-25 был поражён зенитной ракетой. Пилот смог вернуть машину на аэродром базирования, где возгорание двигателя было потушено.

«Су-25 снова доказал свою крайнюю живучесть. Надеемся, что вскоре самолёт сможет вернуться в строй», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, заслуженный военный лётчик России, экс-командующий 16-й воздушной армией генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский заявил, что ВСУ обеспокоены тем, что ВКС России начали применять новую тактику в зоне спецоперации. Паника связана в том числе с появлением у российских войск планирующих боеприпасов, которые можно применять по объектам с большой дальности.

Со слов генерала, у России есть группы, которые проводят «демонстрационные действия», чтобы украинская ПВО отозвалась на них. Её радары вынуждены включиться для облучения, чтобы определить местонахождение противника. В этот момент противорадиолокационными ракетами наносятся удары.