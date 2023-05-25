Москва, 25 мая, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает очень важным наличие принципиальной договорённости по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана несмотря на оставшиеся между странами споры «второстепенного характера».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 мая между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном разгорелась дискуссия из-за терминологии.

«Гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали — и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности есть договоренность тоже принципиального характера», — сказал российский лидер, слова которого передаёт ТАСС.

Российский лидер считает, что эта договорённость создаст базу для того, чтобы договориться по другим вопросам второстепенного характера. «Хотя они тоже имеют существенное значение», — добавил он.

В своём выступлении на встрече лидеров ЕАЭС Алиев заявил, что отношения Баку и Еревана могут быть нормализованы на основе признания территориальной целостности друг друга. Он добавил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. В Баку считают, что основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой должен объединять «коридор» через территорию Армении, но создание такого коридора — не посягательство на территорию Армении, пояснил Алиев.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения готова признать Нагорный Карабах и другие территории (общей площадью 86,6 кв. км.) территорией Азербайджана. При этом в Ереване хотели бы получить гарантии, что в отношении армянского населения этих территорий не будет осуществляться геноцид.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе шла в 1991–1994 годах, а потом в конце 2020 года. Стороны подписали соглашение о прекращении огня, в регионе действуют российские миротворческие силы.