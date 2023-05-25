Стокгольм, 25 мая, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Пилоты ВСУ смогут совершать тренировочные полёты на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом заявил Министр обороны Швеции Пол Йонсон в эфире телеканала TV4.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Речь идёт об ориентационном обучении… Это дает Украине основу для принятия будущих решений по оснащению своей обороны», — сказал глава оборонного ведомства, уточнив, что таким образом руководство киевского режима инвестирует в укрепление своих способностей.

Министр отметил, что власти не планируют поставлять JAS Gripen Украине, поскольку истребители необходимы для национальной обороны Швеции.

В декабре 2022 года министр обороны Швеции также заявлял, что Киев в ближайшее время не получит истребители Gripen.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев попросил Стокгольм рассмотреть возможность передачи истребителей Gripen шведского производства. Представитель Украины провёл встречу с госсекретарем шведского МИД Яном Кнутссоном, в ходе которой поблагодарил Швецию за всестороннюю помощь киевскому режиму.