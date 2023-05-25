Москва, 25 мая, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по формату участия главы государства Владимира Путина в саммите БРИКС пока не принято.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Пока нет», — заявил он журналистам.

Как передавало ИА Регнум, правительство Бразилии предложило создать единую валюту БРИКС, чтобы отказаться от доллара. По словам обозревателя французского издания AgoraVox Александра Лемуана, дальнейшее использование американского доллара в рамках объединения становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы и Пекина.

Британский экономист и обозреватель Мартин Вольф считает, что G7 должна признать, что не может управлять миром из-за роста влияния БРИКС. Автор заявил, что экономическое доминирование G7 ушло в историю. БРИКС в ближайшем будущем станет, по мнению эксперта, «значимой всемирной группой» и не будет зависеть от прихотей США и их союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий.

В течение последнего времени заявки на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стали поступать от многих стран. Уже зафиксировано не менее 30 заявок. Окончательное решение по расширению БРИКС примут на саммите группы в августе 2023 года в Йоханнесбурге.