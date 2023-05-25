Якутск, 25 мая, 2023, 17:22 — ИА Регнум. В Якутии врач детской больницы задержан за изнасилование девятилетней девочки, сообщил 25 мая РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По данным телеканала, бабушка вызвала 9-летней внучке врача на дом, поскольку девочка чувствовала себя плохо. На вызов приехал 42-летний замглавврача, который осмотрел ребёнка и заверил бабушку, что девочку нужно отвезти в больницу.

Однако вместо госпитализации врач отвёз ребёнка к себе домой и там изнасиловал. После этого он убедил девочку не рассказывать о случившемся взрослым, пригрозив ей наказанием. Родителям удалось узнать о случившемся и педофила задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Сообщается, что врач уже был судим и отбывал наказание за насильственные действия, однако это не помешало ему устроиться на работу в детскую больницу.

Ранее СМИ сообщили о якутском стримере Айдере А., который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятилетней внучки своей сожительницы. Причём случилось это во время прямого эфира. Кадры изнасилования попали в Сеть и вызвали огромный общественный резонанс.

Позднее выяснилось, что изначально он был задержан за то, что по видеозвонку показал свои гениталии ребёнку 2015 года рождения. 13 мая суд его арестовал по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).