Москва, 25 мая, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Отношения Армении и Азербайджана могут быть нормализованы на основе признания территориальной целостности друг друга, заявил 25 мая в своём выступлении на встрече лидеров ЕАЭС президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

В начале своего выступления Алиев поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение на саммит — Азербайджан не является членом ЕАЭС, и Алиев присутствует на встрече в качестве гостя. В последние 30 лет успешно развиваются отношения Азербайджана со всеми странами ЕАЭС, кроме Армении, сказал он.

«Существуют серьёзные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», — сказал Алиев.

Он добавил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. В Баку считают, что основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой должен объединять «коридор» через территорию Армении, но создание такого коридора — не посягательство на территорию Армении, пояснил Алиев.

25 мая по инициативе России состоятся трёхсторонние переговоры глав России, Армении и Азербайджана, отметил также Алиев.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах и другие территории (общей площадью 86,6 кв. км.) территорией Азербайджана. При этом в Ереване хотели бы получить гарантии, что в отношении армянского населения этих территорий не будет осуществляться геноцид, добавил он.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе шла в 1991–1994 годах, а потом в конце 2020 года. Стороны подписали соглашение о прекращении огня, в регионе действуют российские миротворческие силы.