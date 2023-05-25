Берлин, 25 мая, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Мир стоит на пути новой экономической войны из-за изменившегося валютного ландшафта. Об этом написал автор немецкой газеты WirtschaftsWoche Вернер Плумпе.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Публицист напомнил слова бывшего президента Франции Валери Жискара д’Эстена, утверждавшего, что Соединённые Штаты Америки пользуются «непомерной привилегией» положения доллара как мировой резервной валюты, пока остальные страны финансируют дефицит торгового баланса.

«Если бы США, как большинству других стран, приходилось регулярно финансировать этот дефицит, то они вряд ли бы смогли покрывать дефицит платёжного баланса», — пояснил автор материала.

По его мнению, при таком развитии событий, Штатам пришлось бы сократить импорт. Однако в настоящее время, уточнил Плумпе, «непомерная привилегия» позволяет Вашингтону держаться на плаву за счёт других стран.

Публицист акцентировал внимание на том, что эта привилегия, а также страх потерять её толкают Белый дом на агрессивные жесты.

«Мировая экономическая война, контуры которой уже проявляются, станет самым вероятным итогом этой борьбы — с катастрофическими последствиями для Европы, которая окажется между двумя фронтами», — подытожил Плумпе.

Как сообщало ИА Регнум, глава министерства финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен предположила, что страна может не дотянуть до 15 июня, если в ближайшее время не будет решён вопрос о лимите государственного долга. Она также подчеркнула, что проблему государственного долга США необходимо решить до 1 июня.

Ранее президент страны Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме также заявил, что не может гарантировать того, что республиканская оппозиция не спровоцирует своими решениями и действиями дефолт.