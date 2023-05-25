Москва, 25 мая, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Ушёл из жизни чемпион России по хоккею 2004 года и обладатель Кубка европейских чемпионов по хоккею 2005 года в составе омского «Авангарда» Евгений Хацей. Об этом 25 мая сообщил бывший партнёр спортсмена по команде Максим Сушинский.

Кадр из видео Евгений Хацей

Отмечается, что Хацей умер в возрасте 46 лет.

«Мне сообщили об этом. Подробностей не знаю», — приводит ТАСС слова Сушинского.

В период игровой карьеры Евгений Хацей выступал за челябинский «Мечел», «Таганай» из Златоуста, ярославское «Торпедо», «Звезду» из Чебаркуля, хабаровский «Амур», «Авангард», тюменский «Газовик», магнитогорский «Металлург», подмосковный «Витязь», новосибирскую «Сибирь».

После завершения игровой карьеры Хацей занимал должность генерального менеджер краснодарской «Кубани» и ханты-мансийской «Югры», был вице-президентом «Авангарда», занимал должность директора академии «Авангарда».