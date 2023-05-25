Якутск, 25 мая, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в рамках выступления на форуме «Российская креативная неделя — Дальний Восток» оценил результаты Якутии в области развития креативных индустрий.

Илья Питалев/РИА Новости Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

По его словам, в управлении президента на примере Дальневосточного федерального округа видят весь путь, который проходят регионы — от самых начинающих, где есть только намерение ещё, до ультрапродвинутых, где уже многое сделано: выиграны все возможные призы, регион признан лучшим в масштабе РФ, идёт конкретный рост валового регионального продукта именно за счет креативных индустрий.

«Есть и взгляд в завтрашний день: у (главы Якутии Николаева — прим. ИА Регнум) Айсена Сергеевича есть приоритеты, которые уже сработали, и он видит новые приоритеты. Это действительно огромный путь, который проделан, и уже практическое подтверждение того, что креативные индустрии вносят огромный вклад в развитие региона», — заявил Новиков.

Новиков также оценил системный подход Якутии к развитию креативных индустрий, отметив, что создание экосреды — это «намного более продвинутая модель».

«Потому что экосреда это что? Это обязательно вложения в образование. Вложения в образование — это то, что будет нам давать долгосрочную устойчивость», — заключил политик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что дальневосточные производители продуктов питания планомерно наращивают производительность труда благодаря внедрению инструментов бережливого производства. Так, Якутской птицефабрике удалось в два раза сократить незавершенное производство, сахалинский «Невод» сократил затраты на обработку сырья, а на одном из старейших предприятий «Бурятмяспром» динамика производительности труда выросла на 51,6%.