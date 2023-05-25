Москва, 25 мая, 2023, 17:02 — ИА Регнум. В 11 российских регионах с 1 июня выделят почти 5 тысяс коек в гражданских больницах для лечения бойцов, раненных в ходе спецоперации. Об этом 25 мая заявил замначальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев.

Александр Погожев ИА REGNUM Раненный боец

Он отметил, что спецоперация длится почти 500 дней, поэтому повысилась загрузка военно-медицинских организаций.

«Мы обратились к верховному главнокомандующему, и, согласно поручению, не далее как 1 июня нам будет выделено 5 тыс. коек в 11 субъектах РФ», — сказал Серговенцев на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Он пояснил, что многим раненым требуется повторная госпитализация для продолжения лечения после высокотехнологичных операций, что повышает нагрузку на военные госпитали. По его словам, в работе будут участвовать 27 медучреждений, которые будут взаимодействовать с 13 военно-медицинскими организациями в этих 11 регионах.

Серговенцев подчеркнул, что вовлечение гражданских больниц в процесс лечения раненых позволит разгрузить военные медучреждения, прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ростове-на-Дону, в которых наибольшая загрузка.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в апреле руководитель учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артём Катулин заявил, что более половины смертей в зоне СВО происходят не от угрожающих жизни ран, многие ампутации вынуждены производить после неправильного наложения жгута.

Он отметил, что среди основных проблем в сфере медицинского обеспечения остаются уровень подготовки при оказании первой помощи, а также наличие возможности оперативно доставить раненых до госпиталей.

При этом он обратил внимание на то, что данные проблемы решаются, уже можно увидеть позитивные изменения.