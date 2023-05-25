Москва, 25 мая, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Куба может стать мостом между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Латинской Америки, заявил 25 мая кубинский президент Мигель Диас-Канель.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес

Его выступление было представлено на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета, которое проходит в Москве.

«Наша страна имеет обширные и разносторонние отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, что позволит ей служить мостом для создания прочных и выгодных связей между государствами — членами ЕАЭС и государствами обоих регионов», — заявил президент Кубы, слова которого приводит ТАСС.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании, заявил, что странам ЕАЭС под силу создать один из полновесных и ответственных центров принятия решений нового многополярного мира.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно Он предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство, работа которой должна быть «абсолютно объективной, иначе в ней нет смысла».

Также он предложил создать климатический и экологический клуб.