Москва, 25 мая, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Мировой суд судебного участка в Центральном районе Москвы рассмотрит иск к певице Алле Пугачёвой на сумму более 50 тысяч рублей за неуплату аренды земельного участка, сообщили 25 мая в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Кирилл Каллиников / РИА Новости Алла Пугачёва

Ответчиком по делу является комитет по управлению имуществом подмосковного Солнечногорска.

«Зарегистрировано исковое заявление о взыскании задолженности за неуплату аренды земельного участка на сумму 44,8 тысячи рублей в период с 01.04.21 по 31.12.22 и пеней в размере 6,6 рублей за период 16.06.21 по 11.03.23», — цитирует пресс-службу суда РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Пугачёва с 2021 года не вносит арендную плату за пользование участком в районе деревни Бережки. Предполагается, что объект, за который не вносится арендная плата — причал на берегу реки Истры.

По данным СМИ, в деревне Бережки расположена дача, принадлежащая внуку певицы Никите Преснякову. В настоящий момент дом выставлен на продажу за 225 млн рублей.

Пугачёва в 2022 году уехала из Израиля в Россию. Её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями, певица его поддерживала. Пугачёву предлагали проверить на финансирование ВСУ, а также конфисковать её (и других артистов, выступивших против страны) имущество в России.