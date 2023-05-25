Москва, 25 мая, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Правительство Казахстана готово создать условия для развития республики в качестве центра евразийской промышленной кооперации. Об этом 25 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«В текущей геополитической ситуации Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации», — заявил он.

В качестве примера, Токаев привёл совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов и вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции.

Глава Казахстана добавил, что многое из вышеуказанного перечня находится в промышленной разработке. Он также рассказал о готовности страны к реализации совместных проектов по освоению месторождений чёрных и цветных металлов с дальнейшей их переработкой.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, заявил, что странам ЕАЭС под силу создать один из полновесных и ответственных центров принятия решений нового многополярного мира. Он убеждён, что совместными усилиями странам-участницам ЕАЭС в полной мере удастся реализовать потенциал союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре.