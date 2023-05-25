Амстердам, 25 мая, 2023, 16:54 — ИА Регнум. В Нидерландах провалилась попытка устроить провокацию с российским танком. Об этом 25 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Соцсети Российский танк в Нидерландах

В Амстердаме был установлен якобы повреждённый на территории Украины российский танк. Жители Нидерландов засыпали его цветами, сообщили журналисты.

Отмечается, что люди призвали власти страны не заниматься эскалацией конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля 2023 года около здания посольства России в Берлине появился ржавый Т-72, якобы повреждённый в боях на территории Украины. Жители Германии 25 февраля начали нести цветы именно в память о погибших русских военнослужащих. В центре Берлина тысячи людей вышли на демонстрацию против поставок киевскому режиму оружия. Они призвали начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Позже проукраинские активисты пытались выбросить цветы.

Полиция препятствовала серьёзным стычкам. Танк простоял четыре дня, затем его перевезли в Нидерланды. Российские дипломаты заявили, что провокация с Т-72 полностью провалилась.

Администрация округа Митте считает, что инициаторы «художественной акции» с установкой танка Т-72 у российского посольства в Берлине должны уплатить €806,2 за пользование местом.