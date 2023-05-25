Москва, 25 мая, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» может предложить инвесторам различные варианты в рамках разделения активов, в настоящее время идёт их обсуждение, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом обсуждения.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

«Обсуждается огромное количество различных вариантов для всех акционеров, но пока финальное решение не принято», — сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем он отметил, что часть вариантов могут быть невозможны из-за технических ограничений.

В пресс-службе самого «Яндекса» отказались от комментариев.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Yandex N. V. (нидерландская материнская компания «Яндекса») в рамках разделения активов может дать инвесторам выбор — сохранить долю в российском бизнесе IT-компании, получить выплату части средств, вырученных от продажи российских активов или же приобрести долю в международных стартапах.

В ноябре «Яндекс» объявил о планах разделить свои активы, часть из которых продолжит работать в России. Речь идёт об автономных автомобилях, облачных технологиях и ряде других направлений. Остальные части бизнеса планировалось подчинить компании в Нидерландах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов решили приобрести контрольный пакет акций компании «Яндекс» и направили ей соответствующее предложение.