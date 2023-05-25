Вашингтон, 25 мая, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Ввиду масштабных поставок оружия на Украину западные страны должны нарастить объём продукции, выпускаемой предприятиями военно-промышленного комплекса, заявил 25 мая министр обороны США Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

К настоящему моменту США и их союзники обязались поставить в Киев вооружения на 65 млрд долларов, отметил он.

«Мы обсудим, как ускорить темпы промышленного производства критически важных систем. Придётся копать глубже и находить творческие способы наращивать промышленный потенциал», — сказал Остин на заседании контактной группы по вопросам поставок западного оружия на Украину.

Также в ходе заседания глава Пентагона заявил, что «в центре внимания» Запада останутся поставки на Украину систем ПВО, а обучение лётчиков ВСУ работе с американскими истребителями F-16 должно начаться в ближайшие недели.

Ранее в Кремле и МИД России отмечали, что новые поставки западного оружия не изменят целей военной спецоперации, эти цели будут достигнуты, а лишь будут способствовать эскалации конфликта и увеличивать число жертв на Украине.

Поставляя Украине всё более опасные вида оружия, Запад, видимо, исходит из того, что конфликт не может перерасти в ядерный, но это заблуждение, отмечал в свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.