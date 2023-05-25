Москва, 25 мая, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Странам ЕАЭС под силу создать один из полновесных и ответственных центров принятия решений нового многополярного мира, заявил 25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он убеждён, что совместными усилиями странам-участницам ЕАЭС в полной мере удастся реализовать потенциал союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре.

«Приходит осознание необходимости формирования на смену однополярной системе управления новых центров принятия решений, обеспечивающих учёт интересов всех участников международных отношений», — отметил белорусский лидер, слова которого приводит БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что внимание, проявленное к мероприятиям ЕАЭС, однозначно свидетельствует о том, что одним из таких центров должен стать Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании, в свою очередь заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно. Он предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство. Для этого, по его словам, необходимы принципиальные подходы, жёсткие критерии и умение им следовать. По словам Путина, работа должна быть «абсолютно объективной, иначе в ней нет смысла».

Накануне Лукашенко рассказал, что Евразийский формат интеграции начался на кухне у президента России Владимира Путина. По его словам, Россия сейчас идёт в авангарде перехода к многополярному миру, и авторитет её огромен.