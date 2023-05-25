Москва, 25 мая, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Армения считает важным формирование коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности внутри Евразийского экономического союза, заявил 25 мая премьер-министр республики Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Так, на заседании Высшего Евразийского экономического совета Пашянин отметил, что одним из важных аспектов сотрудничества между странами союза является продовольственная безопасность, направленная на обеспечение доступности и качества продовольствия для населения, а также на защиту рынка от опасных продуктов.

«Сегодня резко возросла необходимость формирования коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности. Считаю очевидной необходимость в консолидации усилий стран ЕАЭС в этом направлении», — заявил Пашинян.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал Армению главным бенефициаром развития этого союза.

По словам главы российского государства, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается весьма успешно. В свою очередь Пашинян отметил, что темп роста экономики Армении составляет порядка 12%.

Отметим, что во встрече также принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.