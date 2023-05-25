Пашинян выступил за создание коллективной системы безопасности в ЕАЭС
Пашинян заявил о необходимости создать коллективную систему продовольственной безопасности в ЕАЭС
Москва, 25 мая, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Армения считает важным формирование коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности внутри Евразийского экономического союза, заявил 25 мая премьер-министр республики Никол Пашинян.
Так, на заседании Высшего Евразийского экономического совета Пашянин отметил, что одним из важных аспектов сотрудничества между странами союза является продовольственная безопасность, направленная на обеспечение доступности и качества продовольствия для населения, а также на защиту рынка от опасных продуктов.
«Сегодня резко возросла необходимость формирования коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности. Считаю очевидной необходимость в консолидации усилий стран ЕАЭС в этом направлении», — заявил Пашинян.
Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал Армению главным бенефициаром развития этого союза.
По словам главы российского государства, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается весьма успешно. В свою очередь Пашинян отметил, что темп роста экономики Армении составляет порядка 12%.
Отметим, что во встрече также принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.