Москва, 25 мая, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Наделить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) дополнительными полномочиями при условии сохранения принципа консенсуса стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложил президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета

«Можно было бы подумать о том, чтобы наделить комиссию дополнительными полномочиями…» — заявил российский лидер в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Глава государства уточнил, что необходимо сделать так, чтобы принцип консенсуса оставался базовым. По его мнению, обеспечивая уважение к суверенитету стран — участниц ЕАЭС, союз становится более привлекательным для потенциальных партнёров и участников.

Ранее Владимир Путин предложил создать климатический и экологический клуб, а также учредить Евразийское рейтинговое агентство.

Как сообщало ИА Регнум, президент России на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) заявил, то нужно обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы люди, приезжая в другие государства объединения, чувствовали себя комфортно, как дома. Он отметил, что ЕАЭС будет стремиться, чтобы в рамках этого объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития.