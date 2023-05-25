Калуга, 25 мая, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Предложение губернатора Калужской области Владислава Шапши по улучшению ситуации в миграционной сфере получило поддержку регионального парламента. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Калужской области, оно касается порядка получения иностранцами сертификатов на знание русского языка, истории России и основ нашего законодательства. Предлагается внести изменение в федеральный закон, которое исключает получение такого сертификата за пределами России. Кроме того, предлагается дать регионам право самим утверждать перечень образовательных учреждений, где иностранец может сдать экзамен.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

«Все вы помните историю, когда наш губернатор приехал в миграционный центр и попытался пообщаться с человеком, который оформляет документы на получение российского гражданства или патента, — отметил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. — Тот совершенно не понимал русский язык. Законодательная инициатива губернатора, которую мы сегодня поддержали, направлена на то чтобы таких ситуаций больше не повторялось».

«Мы предлагаем, чтобы правительство Калужской области определяло те уполномоченные организации, которые на территории области были бы способны выдавать сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства, — отметил Новосельцев. — Сейчас, как мы знаем, эти сертификаты можно получить за пределами Российской Федерации и нашей области. Соответственно, контролировать этот процесс мы не можем. Этим законопроектом мы устанавливаем контроль непосредственно правительства Калужской области над этими процессами».