Луганск, 25 мая, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Подвергшийся преследованиям со стороны властей Украины писатель Ян Таксюр в настоящее время находится в России. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Сыва Лариса Николаевна Ян Таксюр

«Ян Ильич уже в Луганске, скоро будет в Москве», — приводит агентство слова собеседника.

Какие-либо другие детали собеседник не уточнил.

Отмечается, что у писателя выявили серьёзное онкологическое заболевание, власти Украины его заподозрили в государственной измене из-за критики действий Киева, а также за пророссийские высказывания. Несколько месяцев он провёл в тюрьме.

В августе 2022 года украинские СМИ сообщали, что Таксюр после пяти месяцев пребывания вышел на свободу под залог в размере 1,2 млн гривен. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие.

По словам писателя Платона Беседина, Яна Таксюра на Украине преследовали за его православную веру, за то, что был прихожанином храмов УПЦ Московского патриархата.