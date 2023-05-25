Калуга, 25 мая, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Приравнять семьи участников специальной военной операции (СВО) к другим льготным категориям при получении жилья предложили сегодня, 25 мая, депутаты Законодательного собрания Калужской области. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в адрес председателя Законодательного собрания Геннадия Новосельцева поступило обращение жительницы Тарусского района. Ее супруг участвует в специальной военной операции. Семья стояла в очереди на получение выплаты на приобретение жилья на 2024 год, но после того, как на учёт встали многодетные семьи, очередь сдвинулась на 2026 год. Подобные обращения поступают и к другим депутатам.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

«Мы продолжаем уделять повышенное внимание мерам социальной поддержки участников спецоперации, членов их семей, — заявил по итогам заседания сессии Геннадий Новосельцев. — Сегодня мы приняли обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о внесении изменений в порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В нем мы просим приравнять семьи участников спецоперации к другим льготным категориям, как-то молодые многодетные семьи, семьи, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Это делается для того, чтобы очередь для семей бойцов не сдвигалась после того, как в нее встали другие льготные категории, чтобы они наравне с ними, как можно быстрее получили выплату от государства».