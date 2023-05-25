«РВ»: ВСУ оснастили танки Challenger ковшами для борьбы с «зубами дракона»
Донецк, 25 мая, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Украинские военные отрабатывают наступление на британских танках Challenger 2, к которым прикрепили ковш, чтобы преодолевать препятствия в виде «зубов дракона». Об этом 25 мая сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Враг на британских танках Challenger 2 отрабатывает наступление с преодолением препятствий в виде «зубов дракона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к танку спереди прикрепили ковш. При этом дата и место съемки не сообщаются.
Ранее сообщалось, что российские военные устанавливают такие укрепления вдоль линий фронта для противодействия продвижению техники ВСУ.
Как передавало ИА Регнум, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что российские войска уничтожат британские танки Challenger 2, поставленные Лондоном Киеву.
До этого российский танкист с позывным Малай рассказал о ходе подготовки к встрече с танками Leopard и Challenger По его словам, Leopard вообще не представляет угрозы, а Challenger является более серьёзной машиной, но из-за своей медлительности и большой массы не может тягаться с российскими танками.