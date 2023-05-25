Донецк, 25 мая, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Украинские военные отрабатывают наступление на британских танках Challenger 2, к которым прикрепили ковш, чтобы преодолевать препятствия в виде «зубов дракона». Об этом 25 мая сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Танк Challenger 2

«Враг на британских танках Challenger 2 отрабатывает наступление с преодолением препятствий в виде «зубов дракона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к танку спереди прикрепили ковш. При этом дата и место съемки не сообщаются.

Ранее сообщалось, что российские военные устанавливают такие укрепления вдоль линий фронта для противодействия продвижению техники ВСУ.

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Как передавало ИА Регнум, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что российские войска уничтожат британские танки Challenger 2, поставленные Лондоном Киеву.

До этого российский танкист с позывным Малай рассказал о ходе подготовки к встрече с танками Leopard и Challenger По его словам, Leopard вообще не представляет угрозы, а Challenger является более серьёзной машиной, но из-за своей медлительности и большой массы не может тягаться с российскими танками.