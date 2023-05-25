Челябинск, 25 мая, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) по итогам I квартала 2023 года превысил выпуск дизельных двигателей на 12% в сравнении с показателями времён холодной войны, сообщила 25 мая пресс-служба концерна «Уралвагонзавод», в состав которого входит ЧТЗ.

Александр Кондратюк/РИА Новости Рабочий Челябинского тракторного завода

В релизе отмечается, что на заводе ритмично ведётся техническое обновление и модернизация производства. За последний год на 30% увеличена численность коллектива.

«По итогам работы I квартала текущего года объём ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны», — сообщил директор концерна по особым поручениям Игорь Мешков.

По его словам, такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ.

Челябинский тракторный завод занимается изготовлением дизельных двигателей для российской бронетанковой техники. В частности, этими двигателями оснащены танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ «Терминатор» и различные артиллерийские самоходные установки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах работы предприятий, которые выпускают продукцию по гособоронзаказу. Так, на предприятиях, срывающих оборонзаказ в период военного положения, будет вводиться внешнее управление, а прежние руководители будут отстраняться от управления.

В декабре 2022 года на совещании с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин заявил, что рассчитывает на 100-процентное выполнение гособоронзаказа в 2023 году.