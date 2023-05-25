Киев, 25 мая, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в своём Telegram-канале о возвращении на родину 106 военнопленных.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По его словам, бойцы ВСУ были возвращены с артёмовского направления.

Речь идёт о 98 сержантах и солдатах, а также о восьми офицерах. Среди возвращенных есть военнослужащие, которые ранее считались пропавшими.

Ермак подчеркнул, что президент Украины обозначил возвращение пленных задачей с наивысшим приоритетом. Он также добавил, что руководство киевского режима продолжает работу по возвращению пленных.

Министерство обороны России об обмене пока не сообщало.

В начале февраля глава офиса Зеленского сообщил о возвращении на Украину 116 военнопленных, в апреле — 130 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая в Минобороны РФ заявили о возвращении на Родину трёх лётчиков ВКС РФ. Уточняется, что трое российских военнослужащих — лётчиков ВСК России были возвращены из украинского плена, где им грозила смертельная опасность, в результате сложного переговорного процесса.