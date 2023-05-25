Красногорск, 25 мая, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) заявил, то нужно обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы люди, приезжая в другие государства объединения, чувствовали себя комфортно, как дома.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Он отметил, что ЕАЭС будет стремиться, чтобы в рамках этого объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития.

«Надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство союза работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно как дома», — заявил глава государства.

Он обратил внимание на то, что этого можно добиться, поддерживая внутри ЕАЭС реальную свободу передвижения финансов, услуг и человеческого капитала, обеспечивая «сопряжение конкурентных преимуществ» стран-участников ЕАЭС.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал Армению главным бенефициаром развития этого союза. Он отметил, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается весьма успешно.

ранее белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая в рамках пленарного заседания второго Евразийского экономического форума, заявил, что Евразийский формат интеграции начался на кухне у президента России Владимира Путина.