Геническ, Херсонская область, 25 мая, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Гражданин Украины и двое граждан России задержаны в Херсонской области по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ), сообщила 25 мая пресс-служба управления ФСБ по Херсонской области.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости ФСБ РФ

Как сказано в релизе, задержанные в 2016 году добровольно вступили на территории Украины в НВФ «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Целями этого незаконного вооружённого формирования были продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма со стороны украинской границы, вооружённая борьба за возвращение полуострова в состав Украины, а также нарушение территориальной целостности России.

Как сказано в сообщении, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Крыму был задержан житель Севастополя, который также был участником этого НВФ. По данным спецслужбы, мужчина добровольно вступил в действующее на Украине НВФ в 2016 году.

А в октябре 2022 года в Крыму завершился суд над членом нацистского «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подсудимый Артур Меметшаев добровольно вступил в него в 2016 году, а в апреле 2022 года он был задержан по уголовному делу об участии в незаконном вооружённом формировании.

Отмечалось, что Меметшаев активно сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину, что стало смягчающим обстоятельством для суда. Приговор суда ― 6,5 года колонии строгого режима.