Вашингтон, 25 мая, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Запад намерен в ближайшие недели начать подготовку украинских пилотов для применения истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на очередном заседании созданной западными государствами многосторонней группы, координирующей оказание Украине военной помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Он напомнил, что на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединённые Штаты поддержат совместные с союзниками и партнёрами усилия, направленные на подготовку украинских военных лётчиков к применению самолётов четвертого поколения, в том числе истребителей F-16.

«Мы надеемся, что эта подготовка начнётся в предстоящие недели», — приводит ТАСС его слова.

Как передавало ИА Регнум, экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что поставки истребителей F-16 никак не смогут повлиять на обстановку на территории Украины, которая сложилась в пользу России после освобождения российскими бойцами города Артёмовска.

Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что истребители F-16 в случае их передачи киевскому режиму ждёт уничтожение. По его словам, данные самолёты не являются невидимками и они уязвимы для зенитно-ракетных комплексов ВС РФ С-300 и С-400.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках американских истребителей F-16 Украине ещё не принято, всё будет зависеть от развития ситуации на фронте.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вероятные поставки F-16 на Украину, отметил, что Запад направляет в Киев всё более опасное оружие, видимо, не считая реальной перспективу перерастания конфликта в ядерный. Такое мнение западных политиков ошибочно, подчеркнул Медведев.