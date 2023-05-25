Вашингтон, 25 мая, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Запад намерен в ближайшие недели начать подготовку украинских пилотов для применения истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на очередном заседании созданной западными государствами многосторонней группы, координирующей оказание Украине военной помощи.

Пентагон: Запад намерен в ближайшее время начать подготовку лётчиков ВСУ к применению F-16
Иван Шилов ИА REGNUM
Пентагон

Он напомнил, что на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединённые Штаты поддержат совместные с союзниками и партнёрами усилия, направленные на подготовку украинских военных лётчиков к применению самолётов четвертого поколения, в том числе истребителей F-16.

«Мы надеемся, что эта подготовка начнётся в предстоящие недели», — приводит ТАСС его слова.

Как передавало ИА Регнум, экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что поставки истребителей F-16 никак не смогут повлиять на обстановку на территории Украины, которая сложилась в пользу России после освобождения российскими бойцами города Артёмовска.

Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что истребители F-16 в случае их передачи киевскому режиму ждёт уничтожение. По его словам, данные самолёты не являются невидимками и они уязвимы для зенитно-ракетных комплексов ВС РФ С-300 и С-400.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках американских истребителей F-16 Украине ещё не принято, всё будет зависеть от развития ситуации на фронте.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вероятные поставки F-16 на Украину, отметил, что Запад направляет в Киев всё более опасное оружие, видимо, не считая реальной перспективу перерастания конфликта в ядерный. Такое мнение западных политиков ошибочно, подчеркнул Медведев.