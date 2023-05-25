Москва, 25 мая, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство.

Илья Питалев/POOL /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета

«Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕАЭС», — сказал российский лидер.

Он уточнил, что для этого необходимы принципиальные подходы, жёсткие критерии и умение им следовать. По словам Путина, работа должна быть «абсолютно объективной, иначе в ней нет смысла».

Ранее глава государства также предложил создать климатический и экологический клуб.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно. Он подчеркнул, что Москва высоко ценит партнёрство с государствами — членами объединения, «которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга».

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