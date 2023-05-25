Президент России предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство
Президент России Путин на саммите ЕАЭС предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство
Москва, 25 мая, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство.
«Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕАЭС», — сказал российский лидер.
Он уточнил, что для этого необходимы принципиальные подходы, жёсткие критерии и умение им следовать. По словам Путина, работа должна быть «абсолютно объективной, иначе в ней нет смысла».
Ранее глава государства также предложил создать климатический и экологический клуб.
Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно. Он подчеркнул, что Москва высоко ценит партнёрство с государствами — членами объединения, «которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга».
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