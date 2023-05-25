Москва, 25 мая, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В ЕАЭС должен быть создан климатический и экологический клуб, с таким предложением 25 мая в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета выступил президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета

В 2023 году, когда Россия председательствует в ЕАЭС, объединение уделяет большое внимание вопросам, связанным с изменением климата, отметил Путин. Особый климатический и экологический клуб мог бы заняться синхронизацией подходов стран-членов ЕАЭС в области климатического урегулирования, сказал президент.

«В задачи (клуба — ред.) входила бы реализация совместных научных исследований и разработок, внедрение зелёных технологий, достижение международного признания евразийских климатических инициатив, улучшение состояния водных экосистем, сохранение биологического разнообразия, геологоразведка и освоение недр, осуществление проектов о переработке мусора и многое другое», — сказал Владимир Путин.

В январе 2023 года на встрече с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости держать на постоянном контроле вопросы экологии и задачи по борьбе с изменением климата. Президент России ранее называл экологическую безопасность одной из ключевых задач по развитию страны, напомнил Мишустин.