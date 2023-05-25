Москва, 25 мая, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 270 военнослужащих ВСУ, сообщили 25 мая в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, активных действий подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30», — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ в районах населённых пунктов Ступочка и Авдеевка в Донецкой Народной Республике, добавил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны 25 мая также сообщил, что на купянском направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, на южнодонецком и запорожском направлениях — до 110 военнослужащих, на краснолиманском — до 65.

В районе Владимировки в ДНР были пресечены действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ, отметил также Конашенков. Средства ПВО за минувшие сутки сбили 28 беспилотников ВСУ, добавил он.