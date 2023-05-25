Москва, 25 мая, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки на купянском направлении ликвидировали до 190 военнослужащих ВСУ, а также военную технику противника. Об этом 25 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, противник был поражён около населённых пунктов Масютовка, Тимковска, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

«За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — сказал представитель ведомства.

В ведомстве также рассказали о пресечении действий четырёх ДРГ в районе Новомлынск, Синьковка (Харьковская область), Ивановка (ДНР) и Розовка (ЛНР).

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 270 военнослужащих ВСУ. На краснолиманском направлении уничтожено до 65 бойцов ВСУ.