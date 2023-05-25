Москва, 25 мая, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Уничтожены два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ступочка и Авдеевка в ДНР», — сказал Конашенков.

Он отметил, что на донецком направлении за сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на купянском направлении подразделения Вооружённых сил России за сутки ликвидировали до 190 военнослужащих ВСУ, также противник потерял три автомобиля и гаубицу Д-30.