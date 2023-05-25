Москва, 25 мая, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Владимировка в Донецкой народной республике (ДНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил 25 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районе населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы», — сообщил он на брифинге.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России предотвратили накануне Дня Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух российских атомных электростанциях.

По данным ведомства, украинская ДРГ в канун празднования Дня Победы предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи двух российских АЭС.

Кроме того, Конашенков 24 мая сообщил, что за последние сутки Вооружённым силам РФ удалось пресечь действия двух украинских ДРГ, они были уничтожены в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Запорожской области.

Самая громкая диверсионная атака произошла 22 мая на Белгородскую область. Украинские диверсанты проникли в Грайворонский городской округ и, используя полученное от Запада оружие, открывали огонь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате атаки ДРГ 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. Повреждения получили не менее 500 зданий.

В регионе был введён режим контртеррористической операции, диверсанты были заблокированы и разгромлены, остатки группы были отброшены на территорию Украины и там ликвидированы. Всего было уничтожено более 70 террористов. Столь же оперативно и жёстко попытки диверсантов прорваться на территорию России будут пресекаться и впредь, отметил министр обороны Сергей Шойгу.