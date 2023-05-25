Москва, 25 мая, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) назвал Армению главным бенефициаром развития этого союза.

Михаил Метцель/POOL /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

По его словам, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается весьма успешно.

«Как президент Казахстана только что сказал, главным бенефициаром является Армения, потому что в Армении самый высокий темп роста экономики», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Никол Пашинян отметил, что темп роста экономики Армении составляет порядка 12%.

«В прошлом году было 12,6%, если я не ошибаюсь, в текущем году — 12,1%», — уточнил он.

Российский президент подчеркнул, что Россия высоко ценит тесное партнёрство со всеми государствами — членами данного объединения, которое последовательно выстраивается на принципах уважения, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга.

Во встрече также принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Как передавало ИА Регнум, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая в рамках пленарного заседания второго Евразийского экономического форума, заявил, что Евразийский формат интеграции начался на кухне у президента России Владимира Путина.

Лукашенко также заявил на заседании, что Россия сейчас идёт в авангарде перехода к многополярному миру и авторитет её огромен.