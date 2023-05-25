Москва, 25 мая, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Киевский режим является террористическим. Поддерживая его, западные страны де-юре и де-факто поддерживают террористические методы. Об этом 25 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он отметил, что главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины занимается террористической деятельностью, и они это сами подтверждают.

«Очевидно, что и сам киевский режим приемлет террористические методы. Собственно, так и надо, наверное, его называть, террористическим режимом», — сказал Песков.

Он добавил, что США и другие страны Запада своей поддержкой киевского режима де-факто и де-юре берут на себя поддержку терроризма и поддерживают террористические методы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, замначальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что президент России Владимир Путин является основной целью.

Песков, комментируя его слова, подчеркнул, что такие заявления являются примером того, как террористический киевский режим озвучивает свои террористические устремления Он отметил, что службы безопасности Путина знают свою работу.