Москва, 25 мая, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Американская певица Тина Тёрнер была замечательным человеком и большим профессионалом, заявила 25 мая основательница промоутерской компании SAV Entertainment Надежда Соловьёва, организовавшая в 1996 году выступление певицы в Кремле.

(сс) Philip Spittle Тина Тёрнер

«Она была очаровательной, ее любили все, никаких проблем она никому не доставляла. Когда она приехала в Россию, то заболела, у нее была температура сорок. Я спросила: «Может быть, мы отменим концерт?» Она сказала: «Я в жизни не отменила ни одного концерта». Мы привезли ее в Кремль и она вышла на сцену, отработала супер», — рассказала Соловьёва «Газете. Ru».

Смерть певицы — большое горе для всех, кто её знал и любил, добавила Соловьёва.

Как сообщалось ранее, Тина Тёрнер, обладательница восьми премий «Грэмми», умерла 24 мая на 84-м году жизни в своём доме в Швейцарии. Смерти предшествовала продолжительная болезнь, рассказал журналистам пресс-секретарь певицы.

В последние годы жизни Тина Тёрнер перенесла несколько серьезных заболеваний, ей было сделано несколько операций. В 1978 году у певицы диагностировали гипертонию, в 2013 году у неё случился инсульт. Тремя годами позднее ей поставили еще один диагноз — рак кишечника. Певица решила перейти на гомеопатические средства, её состояние ухудшилось, врачи выявили почечную недостаточность. Операция по пересадке почки была проведена в 2017 году, донором стал муж певицы.