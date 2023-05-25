Москва, 25 мая, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Кремле заявил, что специальная военная операция России на территории Украины была необходима.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Выступая перед журналистами, белорусский политик заявил, что СВО является «деталью в глобальном противостоянии за многополярность мира».

По мнению Лукашенко, если бы спецоперация не началась в феврале 2022 года, то «это произошло бы позже, но на худших бы условиях» для Москвы и Минска.

«Вы упредили развитие этих событий», — подытожил глава Белоруссии.

Ранее в интервью журналисту Павлу Зарубину президент Белоруссии заявил, что в Минске знают о планах Польши оказать силовую поддержку «вооружённому перевороту» в Белоруссии и готовы к отражению этой опасности.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Александр Лукашенко прибыл в Москву. В ходе зарубежной поездки он встретится с российским лидером Владимиром Путиным, а также примет участие в Евразийском экономическом форуме (ЕАЭС).