Хельсинки, 25 мая, 2023, 14:49 — ИА Регнум. В Финляндии жительнице города Хейнолы Минни Мунте, владелице собаки по кличке Ира, заблокировали банковский счёт из-за финансовой операции, помеченной как «Iran vakuutus» (с финского «страховка Иры»), заподозрив её в нарушении санкций ЕС против Ирана. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По информации журналистов, автоматическая система мониторинга банка распознала в поле сообщения банковского перевода слово «Иран», которое указывало на кличку собаки. В результате компьютерная программа отнесла это сообщение к стране Иран, которая находится под экономическими санкциями Евросоюза. Система не только заблокировала данный перевод, но и заморозила счёт Мунте.

В управлении финансового надзора Финляндии, которое осуществляет надзор за банками, пояснили, что число финансовых операций, отслеживаемых в банках, увеличилось в результате расширения экономических санкций в отношении Ирана, России и Северной Кореи.

Сотрудники управления добавили, что такие курьёзные ситуации разрешаются, как правило, в течение суток после их обнаружения.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы ЕС ввести 11-й пакет санкций против России — это абсурд, Москва адаптировалась к новой реальности. Захарова отметила, что в ЕС уже сами признают, что арсенал средств давления на Москву исчерпан.

21 мая чешское издание Tiscali написало, что, вводя антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, Запад переоценил свои возможности и проиграл: российская экономика не разрушилась, а переориентировалась на юг и восток. Параллельно Запад ведёт экономическую войну с Россией, бойкотируя импорт и экспорт, замораживая активы, стремясь нанести вред российскому рынку и «образумить Кремль».