ДНР, 25 мая, 2023, 14:47 — ИА Регнум. В освобождённом Артёмовске обнаружены боеприпасы и бронетехника стран НАТО, в том числе гранаты, реактивные снаряды и запрещённые противопехотные мины, передает 25 мая RT со ссылкой на собственного корреспондента.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Боеприпасы обнаружены в подвале одного из домов. Первыми их обследуют специалисты по разминированию, сказано в публикации.

Артёмовск был освобождён после продолжительных боёв 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы «Вагнер» и всех военнослужащих ВС России, принимавших участие в операции.

ВСУ, вероятно, попробуют отбить Артёмовск, заявил 25 мая советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Сейчас и весь город, и все дороги рядом с ним контролируются российской артиллерией и авиацией, отметил он.

В освобождённый Артёмовск уже прибыли сотрудники МВД России, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Они проверят, остались ли в городе гражданские лица. В дальнейшем в Артёмовск прибудут сотрудники МЧС, начнутся работы по разминированию города.