Пекин, 25 мая, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Российско-китайский союз станет настоящим геополитическим кошмаром для Соединённых Штатов, но стабилизирует ситуацию в мире, написало 25 мая китайское издание Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Авторы статьи считают, что корень разделённого отношения США к России и Китаю лежит в «неконтролируемых гегемонистских импульсах», а также страхом перед так называемым альянсом России и Китая.

По мнению журналистов Global Times, российско-китайский союз считается величайшим геополитическим кошмаром США. Он доказывает, что при достижении странами определенного уровня взаимодоверия мир становится более открытым.

«Сотрудничество Москвы и Пекина заставляет нервничать западные СМИ. Для них важно раскрутить старую шарманку о том, что Россия зависит от КНР, чтобы дискредитировать отношения двух стран», — отмечается в статье.

Авторы публикации сделали вывод, что помехи, создаваемые странами Запада, не в состоянии помешать укреплению статического партнёрства России и Китая.

Как сообщало ранее ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин, который находился 22 мая с двухдневным визитом в Китае, отмечал, что Москва и Пекин дадут решительный отпор попыткам Запада сохранить свою гегемонию в мире и использовать незаконные санкции для навязывания своей воли другим государствам.

Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь попросил премьер-министра РФ передать привет президенту Владимиру Путину. Он также отметил, что первый визит российского премьер-министра в Китай был успешным — проведены результативные переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а также прошёл российско-китайский бизнес-форум в Шанхае.