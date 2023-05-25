Москва, 25 мая, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Студенты МГИМО переведены на дистанционное обучение до 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Вирус кори под электронным микроскопом

Ранее в Роспотребнадзоре по Москве сообщили, что в вузе выявлен случай заболевания корью, в адрес учебного заведения направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.

«В связи с регистрацией случая кори у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД РФ сотрудниками управления Роспотребнадзора по Москве начато эпидемиологическое расследование», — сообщили в ведомтсве.

Уточняется, что специалисты уже определили круг лиц, с которыми контактировал больной. Также приняты меры для недопущения распространения заболевания, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей.

В апреле ИА Регнум сообщало, что рост заболеваемости корью, зафиксированный в России с конца 2022 года, связан с периодом цикличности, традиционным для этого заболевания. При этом в ведомстве подчеркнули, что риск эпидемического распространения кори исключён, никаких ограничительных мер вводить не требуется.