Москва, 25 мая, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) заявил о недопустимости подписания спортсменами каких-либо деклараций политического характера. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ОКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

«Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций и иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании исполкома, которое прошло 25 мая, участники обменялись мнениями относительно актуальных задач, главная из которых — восстановить справедливость и вернуть спортсменов на международные арены, причём с флагом, гимном и остальными атрибутами.

Кроме того, в ОКР заявили о продолжении поддержки спортсменов, которые незаконно ограничены в участии в международных стартах на протяжении 15 месяцев.

Также ОКР планирует вести работу со спортивными федерациями о недопустимости принятия любых предложений от международных организаций, противоречащих Олимпийской Хартии.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент МОК Томас Бах заявил, что спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддержали проведение спецоперации, могут допустить к международным турнирам, но только в нейтральном статусе. В ОКР назвали абсолютно неприемлемыми параметры и критерии возвращения россиян на международные старты.