Тбилиси, 25 мая, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Авиакомпания Georgian Airways запустит для жителей России транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Об этом заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании «Georgian Airways»

Отмечается, что планируются перелёты в пять европейских городов: Париж, Милан, Вену, Салоники, Ларнаку.

«Начнём с 15 июня. Посмотрим, как пойдёт это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — приводит агентство RTVI его слова.

Гаиашвили добавил, что, по прогнозам авиакомпании, пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится.

«Естественно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией. Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, власти Грузии ожидают от 300 до 400 млн евро прибыли ежегодно после восстановления авиационного сообщения с Россией.

Президент Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене виз между Россией и Грузией, а также разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать перелёты в республику. МИД Грузии положительно оценил отмену российской стороной визового режима, однако грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала отмену виз для грузин провокацией.