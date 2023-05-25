Киев, 25 мая, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Депутаты киевского городского совета на заседании 25 мая лишили Леонида Брежнева звания почётного гражданина Киева.

Леонид Ильич Брежнев на отдыхе в Крыму. 1973

Брежнев был первым, получившим это звание. Оно было вручено генсеку в 1982 году после открытия в Киеве мемориала «Родина-мать».

Утверждённый депутатами законопроект предполагает, что звания почётного гражданина лишаются все граждане, которые работали на руководящих должностях в КПСС и ВЛКСМ, а также работали в КГБ или ГРУ или были «негласными агентами».

К настоящему времени депутаты обнаружили шесть человек, включая Брежнева, подпадающих под указанные характеристики. Они были лишены званий.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года власти Днепродзержинска (Днепропетровская область) отложили исполнение решения о сносе памятника Брежневу из-за нехватки финансирования. В городской администрации заявили, что в условиях военных действий уместнее направлять средства на другие нужды, а не на снос памятников.

В мае 2023 года власти Киева приняли решение о переименовании ещё 26 улиц и иных объектов, носивших «названия, связанные с Россией». Переулок Орловского переименован в честь Джорджа Оруэлла, улица Красноткацкая будет называться улицей Уинстона Черчилля, станция метро «Дружбы народов» — ​​«Зверинецкой», станция «Площадь Льва Толстого» — «Площадью украинских героев».