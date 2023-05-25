Москва, 25 мая, 2023, 14:22 — ИА Регнум. С нового учебного года в российских школах снова начнут вручать серебряные медали за успехи в учёбе, заявил 25 мая на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» глава Минпросвящения РФ Сергей Кравцов. Серебряные, и золотые медали выдавали особо отличившимся ученикам школ до 2014 года, а затем награда стала единой — золотой медалью «За особые успехи в учении». Данное решение Сергей Кравцов назвал приятной новостью для родителей и для школьников. Кроме этого, министр образовательного ведомства в преддверии завершения текущего учебного года сделал ряд других актуальных заявлений. В частности, он поднял вопрос возвращения в средние учебные заведения уроков труда и введения единых подходов к оплате труда педагогов, передает корреспондент ИА Регнум.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Кравцов

По словам главы Минпросвящения, важно даже само название урока — «труда и технологии». Из него, по словам министра, следует, что школьники получают возможность «проявить себя, сделать что-то руками своими». Он добавил, что Минпросвещения поддерживает внесенный в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается привлечь школьников к участию в общественно-полезном труде.

Ещё одним нововведением в следующем учебном году станет станут единые подходы к начислению зарплаты педагогам. По словам Кравцова, доход работников образования будет состоять из трех составляющих:

ставки заработной платы на основе квалификационного уровня, порядок определения которых утверждает кабмин;

выплат компенсационного характера;

выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых также определяет правительство.

Также возможность самостоятельно устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты получат все регионы. Это стало возможным после успешного тестирования данной системы оплаты труда в шести регионах: в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской и Сахалинской областях и Республике Мордовии.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года глава Министерства просвещения Сергей Кравцов отмечал, что уже со следующего учебного года в школах появится новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) на Украине. В ходе лекции «О развитии суверенной национальной системы образования» он пояснил, что раздел про цели и задачи специальной военной операции есть в программе курса по истории. В разрабатываемом учебнике задачи и причины СВО также будут подробно изложены.

В марте 2023 года Кравцов анонсировал создание театров в каждой из российских школ. К этому же времени в учебных заведениях РФ появятся спортивные клубы. В ходе пленарного заседания форума «Наука побеждать» 14 марта глава Министерства просвещения пояснил, что в соответствии с Концепцией развития детско-юношеского спорта РФ до 2030 года, будет сформирован Единый всероссийский перечень школьных спортивных клубов.