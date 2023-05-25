Киев, 25 мая, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что ожидаемое контрнаступление ВСУ начнётся, как только Киев получит необходимое вооружение от союзников. Об этом 25 мая сообщил телеканал Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы будем и дальше готовить контрнаступление», — приводят журналисты его слова.

Он также напомнил о ожидаемых поставках дальнобойной артиллерии, боеприпасов и боевых танков.

Как передавало ИА Регнум, Жовква опроверг слова советник главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который ранее заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины началось несколько дней назад.

«Контрнаступление идёт уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — сказал Подоляк в эфире канала Rai 1.

Военный эксперт и сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик назвал главным признаком начала контрнаступления Киева в Донбассе концентрацию западной бронетехники на передовой.