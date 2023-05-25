Луганск, 25 мая, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес сложную операцию после ранения, которое он получил в результате взрыва в центре Луганска 15 мая, у него поражено порядка 70% легких. Об этом 25 мая сообщило ТАСС, ссылаясь на представителя силовых структур ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Корнет Игорь Александрович

«У Игоря Александровича в результате ранения поражено до 70% легких. Он перенес сложную операцию в одной из клиник Москвы», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, Игорь Корнет пострадал при взрыве в Луганске в барбершопе, расположенном около здания телекомпании, 15 мая.

Правоохранители назвали этот взрыв покушением на врио главы МВД ЛНР.

По данному факту Следственный комитет ЛНР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным ведомства, в Луганске злоумышленники активировали взрывное устройство в салоне красоты. Инцидент произошёл сегодня, 15 мая, около 13:50.

«В результате детонации пострадали мирные граждане, в том числе ранения получил и врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет», — сообщили в ведомстве. Пострадавших доставили в медучреждение.